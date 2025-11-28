Poggi confirmó que el Policlínico de Villa Mercedes quedará “como nuevo”

El gobernador Claudio Poggi aseguró este jueves en Villa Mercedes que el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” quedará “a nuevo” una vez finalizadas las obras de infraestructura y modernización en marcha. Durante su visita, repasó avances en materia sanitaria y destacó la apertura en la ciudad de una oficina de las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Poggi explicó que ya se llamó a licitación para completar el primer piso del Policlínico, donde se ejecutó una primera etapa que incluyó reconstrucción edilicia y equipamiento moderno. “No solo estamos reconstruyendo el edificio, también estamos modernizando todo el equipamiento necesario para un hospital central”, afirmó.

El mandatario detalló que el primer piso se dividió originalmente en tres etapas. La segunda quedó vacante por falta de oferentes, por lo que el Gobierno decidió unificarla con la tercera etapa, acortar los plazos a 360 días y avanzar nuevamente con la convocatoria. Espera adjudicar la obra en enero y concluir el nivel completo en un año.

En paralelo, anunció que se avanzará con la última etapa del hospital, que incluye el parque exterior, aberturas y mejoras generales. “A fines del 2026 o principios del 2027, el Policlínico va a quedar completamente renovado y será el hospital central que Villa Mercedes y la región necesitan”, señaló.

El Gobernador también celebró el inicio de la construcción del nuevo Hospital ‘René Favaloro’, ubicado detrás de la terminal, junto con reparaciones y mejoras en centros de salud y hospitales de referencia.

Finalmente, subrayó que gran parte del equipamiento se financia por medio de la autogestión hospitalaria, un mecanismo mediante el cual los hospitales públicos facturan a las obras sociales la atención brindada a sus afiliados. “Es un reconocimiento a todos los trabajadores de la salud de Villa Mercedes”, puntualizó.