Poggi anunció aumentos y bonos para empleados públicos y Plan de Inclusión

El gobernador Claudio Poggi anunció una nueva actualización salarial y el pago de bonos extraordinarios para los empleados públicos y beneficiarios del Plan de Inclusión Social, en el marco de las medidas de fin de año impulsadas por el Gobierno de San Luis.

“En lo que va del 2025 realizamos aumentos salariales por encima de la inflación, alcanzando el 31% entre febrero, abril y julio, y con este nuevo incremento llegaremos al 36% anual, superando la inflación proyectada”, explicó el mandatario.

Además, confirmó que el 4 de diciembre se abonará un bono extraordinario de $450.000 para todos los empleados públicos. En tanto, los beneficiarios del Plan de Inclusión Social (PIS) cobrarán $460.000 mensuales desde noviembre y también recibirán un bono de $200.000 en la misma fecha.

Cronograma de pagos para empleados públicos y beneficiarios del PIS

Empleados públicos:

28 de noviembre: se acreditará el aumento del 5% con los haberes del mes.

4 de diciembre: se abonará el bono extraordinario de $450.000 .

19 de diciembre: se pagará el medio aguinaldo , con el aumento anual reflejado.

30 de diciembre: se acreditará el sueldo de diciembre.

Plan de Inclusión Social:

2 de diciembre: cobro de la remuneración de noviembre.

4 de diciembre: bono extraordinario de $200.000 .

30 de diciembre: se abonará el beneficio correspondiente a diciembre.

“Valoro y agradezco el esfuerzo conjunto”

Durante su mensaje, Poggi subrayó el compromiso compartido con los sanluiseños en un contexto económico complejo:

“Nos toca gobernar en tiempos de bolsillos flacos. Cuando hay crisis, las cuentas se ajustan tanto en los hogares como en el Estado. Por eso valoro el esfuerzo colectivo que nos permitió mantener los servicios esenciales y avanzar en obras, educación y apoyo al empleo”.

También destacó que, gracias a la administración responsable de los recursos públicos, el Gobierno provincial pudo retomar la construcción de viviendas, apoyar a emprendedores e industrias y colocar la educación como eje central de las políticas públicas.