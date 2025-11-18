Playoffs: Quedaron definidos los cruces de octavos del Torneo Clausura 2025

Boca y Rosario Central, líderes de sus zonas, tendrán ventaja deportiva en el inicio de la instancia decisiva. Racing–River, el duelo más esperado de los Playoffs

La contundente victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata, por 3-0 frente a Platense en condición de visitante, puso punto final a la fase regular del Torneo Clausura 2025 y dejó conformado el cuadro de octavos de final.

Los Playoffs, que contarán con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, tendrán como atractivo central el cruce entre Racing y River, a disputarse en el Cilindro de Avellaneda, ya que la Academia finalizó mejor posicionada en su zona.

Por la Zona A, los clasificados fueron: Boca (29 puntos), Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes de La Plata.

En la Zona B, avanzaron Rosario Central (31 puntos), Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres de Córdoba.

Cuadro de octavos de final

Lado izquierdo

  • Boca (1A) vs. Talleres (8B)

  • Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)

  • Lanús (2B) vs. Tigre (7A)

  • Racing (3A) vs. River (6B)

Lado derecho

  • Rosario Central (1B) vs. Estudiantes (8A)

  • Central Córdoba (4A) vs. San Lorenzo (5B)

  • Unión (2A) vs. Gimnasia (7B)

  • Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)