Playoffs: Quedaron definidos los cruces de octavos del Torneo Clausura 2025

La contundente victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata, por 3-0 frente a Platense en condición de visitante, puso punto final a la fase regular del Torneo Clausura 2025 y dejó conformado el cuadro de octavos de final.
Los Playoffs, que contarán con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, tendrán como atractivo central el cruce entre Racing y River, a disputarse en el Cilindro de Avellaneda, ya que la Academia finalizó mejor posicionada en su zona.
Por la Zona A, los clasificados fueron: Boca (29 puntos), Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes de La Plata.
En la Zona B, avanzaron Rosario Central (31 puntos), Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres de Córdoba.
Cuadro de octavos de final
Lado izquierdo
-
Boca (1A) vs. Talleres (8B)
-
Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)
-
Lanús (2B) vs. Tigre (7A)
-
Racing (3A) vs. River (6B)
Lado derecho
-
Rosario Central (1B) vs. Estudiantes (8A)
-
Central Córdoba (4A) vs. San Lorenzo (5B)
-
Unión (2A) vs. Gimnasia (7B)
-
Riestra (3B) vs. Barracas Central (6A)