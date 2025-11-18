Playoffs: Quedaron definidos los cruces de octavos del Torneo Clausura 2025

La contundente victoria de Gimnasia y Esgrima La Plata, por 3-0 frente a Platense en condición de visitante, puso punto final a la fase regular del Torneo Clausura 2025 y dejó conformado el cuadro de octavos de final.

Los Playoffs, que contarán con la cobertura de la Agencia Noticias Argentinas, tendrán como atractivo central el cruce entre Racing y River, a disputarse en el Cilindro de Avellaneda, ya que la Academia finalizó mejor posicionada en su zona.

Por la Zona A, los clasificados fueron: Boca (29 puntos), Unión, Racing, Central Córdoba, Argentinos Juniors, Barracas Central, Tigre y Estudiantes de La Plata.

En la Zona B, avanzaron Rosario Central (31 puntos), Lanús, Deportivo Riestra, Vélez, San Lorenzo, River, Gimnasia y Talleres de Córdoba.

Cuadro de octavos de final

Lado izquierdo

Boca (1A) vs. Talleres (8B)

Vélez (4B) vs. Argentinos Juniors (5A)

Lanús (2B) vs. Tigre (7A)

Racing (3A) vs. River (6B)

Lado derecho