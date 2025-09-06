Pidieron prisión preventiva a un hombre que ofreció plata para matar a una mujer

La Fiscalía Especializada en Género imputó a Wilson Sánchez por incumplimiento de una orden judicial, coacción, amenazas e instigación a cometer delitos. El acusado habría hostigado a la víctima incluso después de las restricciones impuestas.

La solicitud de 120 días de prisión preventiva fue presentada por la Fiscal Adjunta Marisol Boschi y la Fiscal María Delia Bringas. La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía Nº 2, a cargo del juez subrogante Juan Manuel Montiveros Chada.

Hechos denunciados

Según la investigación, tras la ruptura del vínculo, Sánchez hostigó a la mujer con mensajes amenazantes, difusión de datos íntimos y la inclusión de sus hijas en el hostigamiento. La situación se agravó cuando ofreció dinero a un tercero para que atentara contra la vida de la denunciante.

Pruebas y riesgo

Entre los elementos incorporados figuran:

Declaraciones de la víctima.

Informes del Departamento de Delitos Complejos .

Capturas de mensajes y material difundido.

Evaluaciones del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario , que calificaron el riesgo como alto .

Actas de detención, antecedentes y dispositivos electrónicos secuestrados.

Medidas judiciales

Pese a las restricciones dictadas en junio y agosto, el acusado continuó con las amenazas. Por eso, la Fiscalía consideró imprescindible la prisión preventiva para resguardar a la víctima y a su entorno.

Hasta la definición de su situación procesal, Sánchez permanecerá detenido en sede policial.