Piden 15 años de prisión por abusar de un menor en una colonia de verano

El Tribunal Oral difundirá el próximo martes 2 de diciembre, a las 12, el veredicto en la causa donde se juzga a Jorge Horacio Rasse por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso con corrupción de menores, hechos que habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y enero de 2024 en una colonia de vacaciones que funcionaba en el Golf Club de Villa Mercedes.

Durante la jornada del miércoles fueron presentados los alegatos finales por parte del Ministerio Público Fiscal, la Defensora de Niñez y la Querella, mientras que la Defensa reclamó la absolución por falta de pruebas.

Lo que expuso la Fiscalía

El representante del MPF, Dr. Leandro Estrada, describió que el niño, de cuatro años al momento del hecho, fue sometido dentro de los sanitarios del club. Explicó que, debido al estado emocional del menor, no fue posible tomarle testimonio en Cámara Gesell, pero destacó otras pruebas: el relato de la psicóloga, docentes y la niñera.

También mencionó que tres niños ubicaron al acusado en el baño y que la víctima reconoció al presunto agresor cuando lo vio en la vía pública junto a su madre. El MPF solicitó una pena de 15 años de prisión, el máximo previsto, y señaló como agravantes el daño producido y las características del caso.

El planteo de la Querella

El abogado querellante, Dr. Pascual Celdrán, afirmó que el hecho está acreditado y respaldó la calificación legal propuesta por el MPF. Señaló que el niño sufrió un quiebre profundo en su integridad y que el proceso dejó en evidencia las consecuencias emocionales y conductuales derivadas del abuso.

La posición de la Defensoría de Niñez

La Dra. María Victoria Cortázar Furnari enfatizó la gravedad del daño y destacó que el episodio fue revelado por el menor a su madre el 23 de enero de 2024. Sostuvo que las pruebas lograron ubicar al acusado en el lugar y momento de los hechos.

El descargo de la Defensa

La abogada defensora, Dra. Rocío Mediavilla, pidió la absolución por “inexistencia absoluta de pruebas” y argumentó que el debate no permitió identificar con certeza al autor. En caso de una eventual condena, solicitó que se considere una calificación más leve y una pena mínima, mencionando como atenuantes la falta de antecedentes y la sujeción al proceso.

Horas antes de los alegatos, el acusado tomó la palabra ante el Tribunal y describió las tareas que realizaba en el club, asegurando que conocía al padre de la víctima.

El Tribunal está integrado por las doctoras Sandra Ehrlich (presidenta), Virna Eguinoa y Daniela Estrada (vocales). Actúa como secretario el Dr. José Domínguez Molto.