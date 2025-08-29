“Persona Vitamina”: alumnos de la EPA-10 llegan a la instancia provincial

La profesora Analía Yagüe, junto a las docentes Luciana Herrera, Liliana López y Liliana Quevedo, acompañaron a estudiantes de tercer año del nivel secundario en el desarrollo del proyecto “Persona Vitamina”, inspirado en el libro Encuentra a tu persona vitamina de la escritora y psiquiatra española Marian Rojas Estapé.

El trabajo fue elaborado con la participación de las alumnas Camila Pereyra y Zoe Madera, junto a los cuatro cursos de tercer año y estudiantes de segundo año que aportaron en el área artística.

El objetivo central fue que cada joven identifique quién es su “persona vitamina”, es decir, alguien capaz de acompañar, escuchar sin juzgar y estar presente tanto en los momentos positivos como en los difíciles. Sin embargo, la propuesta fue más allá: invita a cada estudiante a convertirse en “persona vitamina” para su entorno.

El proyecto pasó la instancia escolar en junio, luego fue seleccionado en la etapa regional en la escuela GEA, y ahora representará a la institución en la fase provincial, que se realizará el próximo miércoles 3 de septiembre en San Luis.

Desde la EPA-10 destacaron la importancia de difundir la iniciativa y también invitaron a la comunidad a seguir el proyecto en Instagram: @persona.vitamina.epa10.