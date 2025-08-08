En la madrugada de este viernes 8 de agosto, cerca de las 4:30, se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 798 de la Autopista de las Serranías Puntanas, en las inmediaciones del predio Sol Puntano.

Según las primeras averiguaciones, una mujer de 54 años, al volante de un Fiat Palio y acompañada por un hombre de 57, una joven de 18 y un joven de 19 —todos domiciliados en la ciudad de San Luis—, se habría dormido mientras conducía en dirección oeste-este. Esta situación provocó que perdiera el control del vehículo, el cual despistó y volcó sobre la banquina, a pocos metros de un alambrado perimetral.

Como consecuencia, la conductora y el hombre de 57 años sufrieron lesiones y fueron asistidos por personal del Sempro, que los trasladó al Hospital del Oeste.

El test de alcoholemia realizado a la conductora arrojó 0,00 g/l de alcohol en sangre.