“Pequeño J” negó ser el autor del triple crimen de Florencio Varela

El presunto autor del triple crimen de Florencio Varela, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue detenido en un operativo conjunto entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Nacional de Perú.

Tras ser trasladado a Lima bajo un fuerte operativo de seguridad, el joven de 20 años negó las acusaciones: “Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie. Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”.

Valverde Victoriano fue capturado cuando intentaba escapar escondido en un camión rumbo al sur de la capital peruana. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional por estar sindicado como el principal responsable de la masacre.

Negó vínculos con el crimen, pero sigue bajo investigación

Aunque el acusado aseguró ser inocente, los investigadores sostienen que fue quien planificó y ordenó el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Según fuentes judiciales, el crimen habría tenido características mafiosas, con la transmisión en vivo de parte de las torturas en un grupo cerrado de Instagram.

El apodo “Pequeño J” proviene de su padre, Janhzen Valverde, quien integraba una banda criminal y fue asesinado en 2018 en Perú. Los investigadores describen al joven como un delincuente “brutal y sin límites”, criado en un entorno marcado por la violencia narco.