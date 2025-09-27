“Pequeño J”: difunden la foto del narco acusado del triple femicidio en Varela

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela dio un giro clave tras la identificación del presunto autor intelectual: Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años, conocido como “Pequeño J”.

El joven es señalado como líder narco y acusado de haber contratado sicarios para ejecutar a Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), en un crimen que habría sido transmitido en vivo como mensaje a sus rivales.

Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense confirmaron que, durante los allanamientos realizados en la madrugada del sábado, se detectaron indicios de que el acusado intentaba escapar del país. Por ese motivo, se difundió públicamente su imagen y se emitió un pedido de captura internacional.

A pesar de la magnitud del caso, fuerzas federales y porteñas afirmaron no contar con antecedentes sobre “Pequeño J” en villas como 1-11-14 o Zavaleta, aunque se presume que su área de influencia se extiende en el sur del conurbano.

La difusión de su foto se conoció pocas horas después de que en Bolivia se confirmara la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto sospechoso de la causa, hallado en un hostal de la ciudad de Villazón, a metros de la frontera con Jujuy.