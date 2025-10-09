Peces Raros llega a San Luis con un Live Set explosivo en Comuna Club

Peces Raros volvió a correr los límites de la música en vivo con una puesta que combinó tecnología, emoción y vanguardia. En Mandarine Park, el dúo presentó una versión 2.0 de su show anterior, acompañada por una pantalla de 600 metros cuadrados (40 de ancho por 10 de alto) y un contenido audiovisual generado con inteligencia artificial alimentada por la propia banda.

El espectáculo, parte de su gira “ARTIFICIAL”, fue mucho más que un concierto: una experiencia inmersiva donde Lucio Consolo y Marco Viera reafirmaron su lugar como referentes del electro rock latinoamericano, reinterpretando su repertorio con una potencia que hizo vibrar a Buenos Aires.

La fecha contó con la participación de RUBACK, el dúo formado por Marcos y Lucas Ruback Schmidt, referentes del trance psicodélico, que aportaron su propio set de alto impacto.

Uno de los momentos más esperados fue el estreno en vivo de “Parte del Juego”, la colaboración inédita entre Peces Raros e Innellea, que se lanzará oficialmente el 10 de octubre. Este encuentro artístico fusiona las estéticas de dos proyectos que conciben la música como un territorio sin etiquetas ni fronteras.

Con esta alianza, Peces Raros abre un nuevo capítulo internacional. El productor alemán Innellea, figura clave de la electrónica global, aporta su sello característico: texturas melancólicas, energía percusiva y un pulso emocional profundo. Su reciente álbum “The Belonging” (2024) explora el equilibrio entre lo íntimo y lo rítmico, consolidándolo como uno de los nombres más influyentes del género.

Por su parte, el dúo platense transita un presente artístico en expansión. Con más de una década de trayectoria, giras por Latinoamérica y Europa, y shows sold out en el Luna Park y el Estadio Obras, Peces Raros se consolidó como uno de los grandes nombres de la escena regional. Su quinto disco, “ARTIFICIAL”, reafirma una propuesta donde la canción y la electrónica se funden con una estética propia y en constante evolución.

Y ahora, el pulso electrónico llega a San Luis. El próximo 17 de octubre, Comuna Club recibirá a Peces Raros con un Live Set que promete encender la noche puntana. La cita será a las 23 horas, con Tomás Becerra a cargo del warm up y Marce Del Boca en el closing.

Una oportunidad imperdible para vivir la energía del dúo en un formato más íntimo, donde los beats y la conexión con el público son protagonistas.

Fotos: Bicho de Ciudad