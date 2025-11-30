Patricia Bullrich presentó su renuncia al Ministerio de Seguridad

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó su renuncia al cargo para asumir como senadora nacional el próximo 10 de diciembre. La funcionaria dio a conocer la decisión a través de sus redes sociales, donde además compartió la carta formal enviada al presidente Javier Milei.

Su reemplazo será Alejandra Monteoliva, quien quedará al frente de la cartera.

En su mensaje, Bullrich agradeció “la confianza y el respaldo” del Presidente para sostener la “doctrina de seguridad y orden” aplicada durante su gestión. En la carta —con fecha efectiva del 1° de diciembre de 2025— afirmó que recibió “el mandato claro” de cuidar a los argentinos, respaldar a las fuerzas y enfrentar al crimen “con decisión”.

Bullrich confirmó que, en su nuevo rol legislativo, continuará defendiendo “las reformas que el país necesita” y valores como instituciones fuertes, ley y orden.

También dedicó palabras a Monteoliva, a quien definió como una dirigente con “capacidad, experiencia y compromiso” para sostener la línea de trabajo del ministerio.