Patricia Bullrich denunció espionaje ilegal y culpó al kirchnerismo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció la existencia de “una de las investigaciones de espionaje ilegal más peligrosas de la historia” y apuntó directamente contra el kirchnerismo, al que responsabilizó de impulsar una maniobra destinada a “provocar caos social y dañar al Gobierno en plena campaña electoral”.

En un video difundido en su cuenta de X, la funcionaria aseguró que la Casa Rosada y la Presidencia de Diputados habrían sido infiltradas con grabaciones clandestinas, conservadas durante un año y publicadas en plena campaña.

Bullrich definió el hecho como “un ataque directo a la democracia argentina” y lo comparó con lo ocurrido en 2017 tras la desaparición de Santiago Maldonado: “A dos meses de una elección nos inventaron un muerto. Los mismos de aquella vez están repitiendo el libreto”.

La ministra acusó al kirchnerismo de “operar desde la cloaca de la inteligencia ilegal, con vínculos extranjeros y sembrando odio”, advirtiendo que los audios difundidos serían prueba de una maniobra de extorsión política.

Además, cuestionó a sectores del periodismo que, según dijo, “se hacen llamar periodistas pero son agentes partidarios encubiertos”.

Bullrich cerró con un mensaje contundente: “Nadie está por encima de la ley. El que las hace, las paga”, ratificando que el Gobierno no permanecerá inactivo frente a lo que consideró un hecho de “gravedad inédita” en democracia.