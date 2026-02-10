Patagonia en emergencia: Villa Mercedes recibe donaciones para combatir los incendios

La Municipalidad de Villa Mercedes puso en marcha una campaña solidaria para colaborar con el combate de los incendios en la Patagonia. A partir del lunes 9, se recibirán donaciones destinadas a brigadistas y equipos que trabajan en la zona afectada.

La recepción se realizará en el Salón Azul de la Municipalidad, en el horario de 9 a 16 horas, con la participación de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil, Scouts y Cáritas, entre otras instituciones que ya se sumaron a la iniciativa.

Qué elementos se pueden donar

Insumos clave para el trabajo en el terreno

Entre los elementos prioritarios que se solicitan se encuentran:

Combustibles y lubricantes: aceite 2T y aceite para cadena de motosierra .

Botiquín y primeros auxilios: gasas, vendas, cintas adhesivas, agua oxigenada , colirio sin corticoides y Platsul A .

Higiene, hidratación y alimentos: toallitas húmedas, agua potable (botellas de 500 cc) , barritas de cereal, caramelos, alimentos enlatados y bebidas isotónicas .

Equipamiento: borcegos o calzado de seguridad, en talles 35 al 45.

Desde la organización destacaron la importancia de la solidaridad de la comunidad para acompañar a quienes enfrentan la emergencia ambiental en el sur del país.