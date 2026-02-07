Pasó de largo en la rotonda, volcó y el alcotest dio positivo

Un accidente de tránsito con vuelco se registró este viernes pasadas las 9 de la mañana en la rotonda Combate Ensenada de las Pulgas, ubicada en el extremo sur de Avenida 25 de Mayo, conocida como el Monumento al Indio, en la ciudad de Villa Mercedes.

De acuerdo a la información oficial, un automóvil pasó de largo en la rotonda y terminó volcando, cayendo en un pozo ubicado en el sector. Como consecuencia del impacto, el vehículo sufrió importantes daños materiales.

En el lugar trabajó personal de la Policía de la Provincia de San Luis y Policía Municipal de Tránsito, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenaron el test de alcoholemia al conductor.

El alcotest arrojó resultado positivo, con 1,38 gramos de alcohol en sangre, superando ampliamente el límite permitido para la conducción.

Asimismo, se solicitó la intervención de una grúa, que realizó las tareas necesarias para retirar el vehículo del pozo donde había quedado tras el vuelco.

A pesar de la violencia del siniestro, el conductor se encuentra fuera de peligro, sin que se reportaran lesiones de gravedad.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.