Paso a paso: cómo votar con la Boleta Única de Papel en los próximos comicios

La Boleta Única de Papel (BUP) reunirá toda la oferta electoral en un único documento, garantizando que cada mesa de votación cuente con todas las opciones disponibles el día de los comicios.

El diseño es simple e intuitivo: los partidos figuran en columnas verticales, mientras que los cargos aparecen en filas horizontales. Junto a cada cargo, el votante encontrará una casilla en blanco para marcar su preferencia con una tilde, cruz, rayón o círculo.

El proceso de votación se simplifica notablemente. La Justicia Electoral proveerá las lapiceras, por lo que no será necesario llevar una. Tampoco se usarán sobres: la boleta se firma, se dobla y se deposita directamente en la urna.

Si el elector se equivoca, podrá solicitar una nueva boleta al presidente de mesa. En caso de marcar más de una lista en una misma categoría, el voto quedará anulado solo para ese cargo.

Tipos de voto reconocidos:

Voto afirmativo: cuando se marca una o más categorías con la boleta oficial.

Voto en blanco: cuando no se marca ninguna preferencia. Es válido , aunque no se computa para ninguna agrupación .

Voto nulo: incluye boletas no oficializadas, con marcas en dos listas distintas , dañadas o con inscripciones que impidan determinar la elección .

Voto recurrido: se aplica cuando la validez del voto es objetada por autoridades o fiscales; se remite cerrado a la Justicia Nacional Electoral para su revisión.

La Junta Electoral Nacional supervisará el proceso, integrada por el juez Federal Juan Esteban Maqueda, el presidente del Superior Tribunal Jorge Levingston y la fiscal Federal Mónica Spagnuolo.