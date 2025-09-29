Paraguas por la Paz: Merlo celebró la caminata simbólica

El viernes 26 de septiembre, cerca del mediodía, la Villa de Merlo fue escenario de una nueva edición de la caminata simbólica “Paraguas por la Paz”, iniciativa que se replica en distintas partes del mundo con el objetivo de promover una cultura de paz a través del arte y la expresión simbólica.

Participaron alumnos y docentes de instituciones educativas, familias, visitantes y vecinos de la región. La actividad se realizó en el marco del Día Internacional de la Paz, impulsado por la ONU bajo el lema 2025: “Actúa ahora por un mundo pacífico”.

El recorrido comenzó frente al Hotel Casablanca (avenida del Sol) y finalizó en la Plaza Sobremonte, donde los participantes se reunieron en círculo alrededor del aljibe. Allí, representantes del Centro de Mediación de Villa de Merlo y del Jardín Maternal Municipal Duendes de Sol compartieron palabras alusivas.

Desde el área de Ambiente municipal, se entregó un árbol a cada institución presente. Además, los alumnos expusieron sobre la importancia de levantar la voz por la paz y realizaron la tradicional dinámica de abrir paraguas para formar un “ramo de paz”, símbolo de protección y esperanza. El cierre fue con un intercambio de globos blancos con mensajes de unión e integración.

El 21 de septiembre, declarado por la ONU en 2001 como el Día Internacional de la Paz, busca fortalecer los ideales de no violencia, solidaridad y respeto en todo el mundo.