PAP nocturno en Villa Mercedes: nueva jornada este viernes

El Ministerio de Salud de San Luis continúa con la campaña nocturna de Papanicolau en distintos centros sanitarios. Este viernes, la jornada se realizará en el CAPS “12 de Octubre”, que funciona provisoriamente en el Colegio Benito Juárez, con ingreso por la Biblioteca Esteban Agüero (Belgrano 123, Villa Mercedes). La atención será de 18 a 00 horas.

La propuesta es libre y gratuita, destinada a mujeres mayores de 15 años sexualmente activas. La obstetra Sandra Livoti explicó que pueden asistir todas aquellas que hayan cumplido dos años desde su primera relación sexual, sin límite de edad. Como único requisito, no deben presentar sangrado al momento de la toma y se recomienda evitar relaciones sexuales durante las 48 horas previas.

El objetivo de la iniciativa es prevenir el cáncer de cuello uterino mediante la detección temprana de HPV y otras patologías. Estas jornadas se realizan todos los viernes por la tarde-noche para facilitar el acceso a mujeres que no pueden acudir en horario laboral.

Para agilizar la atención, trabajan entre cuatro y seis obstetras por jornada. “Es a demanda: las pacientes llegan y se las atiende en el momento. En cinco o diez minutos está todo hecho”, explicó Livoti. Las muestras se envían al hospital regional o a laboratorios de San Luis y los resultados se obtienen en 15 a 20 días.

En esta ocasión habrá dos consultorios habilitados, ya que el CAPS funciona temporalmente en el colegio mientras su edificio está en remodelación.

Además del PAP, se controlarán signos vitales y se entregarán pedidos para ecografías y mamografías. No se darán turnos, pero las pacientes se llevarán la orden para gestionarla luego en el hospital o la maternidad. También habrá sorteos, sorpresas y la UPrO ofrecerá cortes de pelo.

La importancia del control ginecológico

Livoti recordó que el PAP sigue siendo el estudio clave para la detección temprana del cáncer de cuello uterino. “Si aparece algún resultado anormal, derivamos de inmediato a infectología o maternidad”, indicó.

Reconoció que aún cuesta que muchas mujeres prioricen su salud: “Las madres suelen llegar con todo al día para sus hijos, pero sin hacerse su propio PAP. Estos viernes son para ellas”.