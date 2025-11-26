PANE Verano: cómo será la entrega de bolsones alimentarios en diciembre

La secretaria del Plan Alimentario Nutricional Escolar (PANE), Laura Capaldo, y la directora del Equipo de Nutricionistas, Lucía Schiavi, anunciaron la implementación de PANE Verano, un refuerzo alimentario destinado a niños y adolescentes de escuelas públicas de gestión estatal, autogestionadas, generativas, nocturnas y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) durante el receso escolar.

La asistencia se realizará mediante bolsones con alimentos no perecederos.

El programa abarcará a toda la matrícula ya incluida en el plan anual —quienes reciben desayuno, merienda y/o vianda—, por lo que no se requiere inscripción adicional.

Capaldo explicó que la distribución se realizará del 1° al 12 de diciembre, a través de los proveedores del PANE. Los bolsones serán entregados a las instituciones educativas, donde las autoridades escolares coordinarán la entrega a los tutores. Cada escuela definirá días y horarios según su organización y los comunicará vía cuaderno de comunicaciones.

Para retirar el bolsón, el tutor deberá presentar el DNI del niño o adolescente. Si no puede asistir, podrá hacerlo otra persona autorizada.

Habrá tres tipos de bolsones:

General , con 30 productos divididos en dos bolsas (A y B) para facilitar el traslado.

CDI , también con 30 productos adaptados a bebés y niños pequeños.

Sin TACC, destinado a estudiantes celíacos, con 15 artículos aptos y debidamente identificados.

Schiavi detalló que los bolsones incluyen fideos, arroz, harina, puré de tomate, legumbres, aceite, atún, leche, galletas, azúcar, mermelada, mate cocido, entre otros alimentos básicos. En la opción sin TACC se incorporan productos como premezclas, Maicena y jardinera, con variación de gramajes.

Los CDI incorporan alimentos específicos para la primera infancia, como Vitina, fideos cabello de ángel y fécula de maíz, además de productos compartidos con los otros bolsones.

Cada bolsón contará con recetarios disponibles desde el 27 de noviembre en la web oficial del PANE, junto con el detalle completo de los productos. También se habilitará un código QR en las escuelas para consultas y sugerencias.