El orfebre, escultor y joyero Pali Bustamante pasó por VMI Radio 88.1 y nos contó que fue designado escultor oficial de la Fundación Mar Azul, una entidad internacional con presencia en 61 países que impulsa la protección del mar y la generación de empleo a través de proyectos de desarrollo marítimo.

Bustamante participó recientemente de una charla en la Universidad de la Marina Mercante en Buenos Aires, donde presentó regalos protocolares diseñados y elaborados por él, entre ellos piezas en acero espejado, acrílico y madera con el logo de la fundación. Además, anticipó que realizará una escultura monumental de entre 10 y 12 metros que se exhibirá en sedes de la fundación en Argentina y otros países.

El proyecto central de la Fundación Mar Azul, encabezada por Carlos Trabulsi, busca construir más de 90 buques en astilleros argentinos para potenciar la pesca y la industria vinculada al mar, además de combatir la pesca ilegal, una práctica que genera pérdidas millonarias estimadas en 41 mil millones de dólares para el país.

Bustamante, también presidente de la Junta Promotora del Partido Demócrata Cristiano en San Luis, destacó que el objetivo es aprovechar la riqueza marítima del país, históricamente subexplotada. Según explicó, el plan contempla la producción y exportación de alimentos derivados del mar y otros recursos como algas, muy demandadas en mercados internacionales.

El proyecto deberá ser tratado en el Senado y podría obtener aprobación antes de 2027. Mientras tanto, la fundación continúa sumando apoyos políticos y culturales para su implementación.