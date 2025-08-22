Pádel en ascenso: Ramiro Videla se prepara para brillar en Brasil y Estados Unidos

A sus 17 años, Ramiro Videla ya empieza a dejar huella en el pádel argentino. El lunes 25 emprenderá un nuevo desafío: viajará a Camboriú, Brasil, para disputar la tercera etapa del circuito panamericano de menores, la última antes del Panamericano en Estados Unidos, que se llevará a cabo del 30 de octubre al 1 de noviembre.

“No fue un torneo perfecto el último que jugué, pero seguimos logrando un montón de cosas. Nunca imaginé estar donde estoy hoy”, confesó Ramiro con sinceridad a Villa Mercedes Info. Y aunque la felicidad lo desborda, su mirada está puesta en más: “Me siento feliz pero no conforme, sé que podemos dar más pelea”.

Entrenando intensamente junto a Alejandro Bazán en el Box Padel Club, Ramiro se prepara para encarar cada partido con la máxima confianza y sensaciones positivas. La constancia y la pasión de este joven villamercedino lo muestran como un ejemplo de esfuerzo y ambición. Cada entrenamiento, cada torneo, lo acercan un poco más a sus sueños internacionales.