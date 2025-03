Argentina ha sido atravesada históricamente por dañinos procesos inflacionarios que siempre impactan en los sectores laborales más vulnerables, esto ha llevado a qué las negociaciones salariales sean siempre y en todo lugar una situación conflictiva. Gobiernos y gremios se disputan una frágil tensión entre los aumentos de precios y que los salarios no sean licuados por dichos incrementos, el objetivo principal es que los ingresos se mantengan al nivel de la inflación.

Ahora bien, ¿qué pasa con algunos sectores no sindicalizados?, y aquí es donde realizaré un enfoque en los miles de empleados policiales que en pleno siglo XXI no disponen de herramientas institucionales para plantear algún tipo de reclamo, una situación que no solo la podemos observar en Argentina, sino también en muchos países de la región.

En los últimos tiempos la sociedad ha sido testigo de una suerte de estallidos innecesarios y evitables, en dónde las fuerzas de seguridad, casi siempre provinciales han llegado al extremo de tomar medidas perjudiciales para el ordenamiento social. Autoacurtelamientos, huelgas, reducción de la prestación del servicio, bloqueo de dependencias policiales etc.

Estás medidas siembran el caos, porque indefectiblemente son aprovechadas por la delincuencia para cometer sus propósitos, además generan desconfianza en los mismos ciudadanos que se sienten desprotegidos, enfocando su descontento con los uniformados.

Los Gobiernos Provinciales y Nacionales siempre reaccionan con la misma herramienta legal (Art.229°/230° CP); LAS FUERZAS DE SEGURIDAD NO TIENEN DERECHO A HUELGA. Utilizan la palabra SEDICIÓN. Ahora desglosando dicho término podemos definirlo como: Conducta de servidores militares o policiales que empleen armas con el fin de impedir transitoriamente el libre funcionamiento del régimen constitucional. En otras palabras es una conducta abierta, como el discurso y la organización, que tiende a la insurrección contra el orden establecido. La sedición a menudo incluye la subversión de una constitución y la incitación al descontento o la resistencia contra la autoridad establecida.

Juan Carlos Ruíz Vásquez, doctor en Política por la Universidad de Oxford y especialista en el funcionamiento de la policías, menciona en varios artículos que a diferencia de Latinoamérica, países europeos cuentan con gremios policiales bien organizados y fuertes, dónde en muchos casos tienen representación pero “Sin derecho a Huelga”, estos han logrado que los sueldos estén siempre equiparados con otros servidores públicos. Estos organismos de representación funcionan como intermediarios entre los gobiernos y los empleados policiales.