insumos para el desempeño de su función, se queda cruzado de brazos, si no dispone de elementos no trabaja, y no lo alcanza sanción alguna, “No tengo hojas, no puedo imprimir, no atiendo”, simple. En cambio la policía si no toma una denuncia, si no acude a una emergencia, estará sujeto a sanciones, inclusive sumarios administrativos o incurrir en delitos de omisión.

Es bastante normal que los policías compren insumos de su bolsillo, tinta, crédito telefónico, usar sus vehículos particulares para diligencias, comprar sus uniformes, para estar presentables ante una sociedad que ya bastante los defenestra de buenas a primeras. Sin mencionar la carga horaria de trabajo, el abandono en materia de asistencia social, en acompañamiento psicológico, sin posibilidad de queja y lo más incomprensible, Una institución que en gran porcentaje, “HOY TIENE SALARIOS QUE ESTÁN POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA”.

Esto es un despropósito sistemático sólo CONVENIENTE al poder POLÍTICO, ya que abusan de esa vocación de servicio de la cual hablamos, para que sea autosustentable y que los engranajes continúen traccionando hacia adelante, sin importar a qué costo.

Cómo reflexión final, nuestra sociedad debería tomar conciencia sobre la precariedad de aquellos servicios esenciales que reclamamos como derechos fundamentales que son, seguridad, educación y salud conforman las bases de una sociedad ordenada y democrática, más cuando exijamos el bienestar que otorga la calidad institucional, antes debemos observar el contexto completo, conocer cómo funcionan realmente nuestras instituciones, sus aciertos y defectos, pero pensando seriamente en sus necesidades, ya que no es casualidad que la oferta laboral de la policía se encuentre entre las menos solicitadas.

No dejaré de mencionar que actualmente existen alicientes para recomponer la esencia de nuestra querida Policía, algunos nombres propios ilusionan, traen pequeños destellos de luz en una larga noche de desvalimiento y desatención, pero este trabajo de recomposición nos costará a los Sanluiseños un valioso tiempo, no es tarea fácil sanear a un enfermo de cuerpo raquítico en el *interior* y una cabeza hidrocefalica en la “Capital”.