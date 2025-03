Como alguien que ha dedicado algunos años al servicio de la seguridad, entiendo de buena manera las tensiones que existen entre proteger a la ciudadanía, dar respuestas, respetar los derechos y los costos políticos de este basculante equilibrio.

Siempre tuve una pregunta recurrente: Qué motiva realmente a las personas formarse como policías?. Para lo cual comencé a desentrañar algunas respuestas estudiando el concepto de la vocación de servicio, la cual por definición comparto algunos aspectos. “La vocación de servicio es la disposición de ayudar a los demás con entusiasmo y entrega. Es una actitud que implica compromiso, responsabilidad y empatía”. A simple lectura parece ser un concepto fácil de entender pero difícil de llevar a la praxis. Pues sí la vocación de servicio es entonces una correcta predisposición de ayudar, brindar atención, la búsqueda del bien común, desarrollo de habilidades, motivación, honestidad, ética, empatía, profesionalismo entre tantas otras características, entonces cuál sería el caldo de cultivo de estás cualidades?. ¿Se nace con esta vocación o se hace?. Siempre encontré a esta pregunta, y es una opinión personal, la misma respuesta; la formación y los formadores. Convencido que la única vía legítima de otorgar a la sociedad funcionarios con vocación de servicio, es una sana y correcta labor en los institutos policiales, instructores comprometidos a grabar a fuego en la piel y en la mente de los cadetes todo aquello que está bien, todo lo correcto, inculcar valores, como así también enseñar y protegerlos de todo lo malo que en la sociedad les espera.

Ahora bien, podemos ver qué en nuestra Provincia esa cadena de formación constante y continua, que debería siempre alimentar las bases de una pirámide policial perfecta, estuvo dañada durante bastante tiempo, y quizás aún lo esté. Gestiones anteriores de Gobierno se dieron el lujo de manosear descaradamente lo más preciado de una institución, sus mecanismos de crecimiento (Los hombres pasan y las instituciones quedan).

La sociedad fue testigo cómplice de la negligencia, la desidia y el abandono de nuestra fuerza policial en la Provincia, promociones completas sin decreto, desfinanciamiento de las campañas publicitarias de incorporación, partidas presupuestarias dudosas, ascensos extraordinarios que rayaban en lo obsceno y en lo meteórico, designación de máximas autoridades a dedo, destrato administrativo entre tantas otras. Está situación nos ha llevado a consecuencias escatológicas sobre la vocación de servicio. ¿Con que entusiasmo o motivación pueden trabajar nuestros policías?, desde que óptica visualizar sus obligaciones, cuando sus derechos en comparación a otro empleado público están totalmente soslayados y alejados de cualquier meridiano.

La política discrimina cuando no mide con la misma vara a la policía con otras reparticiones, Ejemplos: Un empleado municipal o de cualquier otro lado, que no dispone de insumos para el desempeño de su función, se queda cruzado de brazos haga o no el reclamo, si no dispone de elementos no trabaja, y no lo alcanza sanción en su justa justificación, “No tengo hojas, no puedo imprimir, no atiendo”, simple. En cambio la policía si no toma una denuncia, si no acude a una emergencia, estará sujeto a sanciones, inclusive sumarios o incurrir en delitos de omisión.

Miles de veces los policías compran de su bolsillo hojas, tinta, crédito telefónico, usan sus vehículos particulares, se compran el uniforme para al menos estar presentables ante una sociedad que ya bastante los defenestra de buenas a primeras. Sin mencionar la carga horaria de trabajo, el abandono en materia de asistencia social, en acompañamiento psicológico, sin libertad de expresión y lo más incomprensible “Un policía jefe de familia tipo, de antigüedad media, HOY ESTA POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE POBREZA.

Esto es un despropósito sistemático sólo CONVENIENTE al poder POLÍTICO, ya que abusan de esa vocación de servicio de la cual hablamos, para que los engranajes sigan traccionando hacia adelante, no importa a qué costo.

Cómo reflexión final, nuestra sociedad debería tomar conciencia sobre la precariedad de aquellos servicios esenciales que reclamamos como derechos fundamentales que son, seguridad, educación y salud conforman las bases de una sociedad ordenada y democrática, más cuando exijamos el bienestar de la calidad institucional, antes podamos observar el contexto completo, conocer como trabajan nuestras instituciones, sus defectos y sus virtudes como así también sus necesidades.

Pablo A. Quiroga