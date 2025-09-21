Orgullo villamercedino: Carla López competirá en el Nacional de Malambo Femenino

Del 8 al 12 de octubre, la ciudad de Tanti (Córdoba) será sede del Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2025, donde Carla López, de 22 años, llevará la bandera puntana. La joven es integrante de la academia El Resero, de Villa Mercedes.

El certamen se desarrollará en el Anfiteatro Solar de Piedra y reunirá a malambistas de distintas provincias. López se ganó su lugar tras consagrarse, en agosto, por tercera vez campeona provincial, durante el preselectivo realizado en San Luis.

El director de El Resero, Ezequiel Carrizo, destacó que la bailarina se prepara intensamente desde principios de año y que además cuenta con la colaboración del campeón nacional Mauro Dellac. “Estamos con mucha expectativa y confiados en su desempeño”, expresó.

Junto a ella también competirá Fabricio Aguilar, representante de la misma academia, en la categoría Malambo Mayor Masculino.

Para afrontar los gastos de viaje y estadía, la institución organiza este lunes una gala solidaria en la Casa de la Cultura, desde las 20. Allí participará López junto a sus compañeros de El Resero. Las entradas anticipadas cuestan $5.000, mientras que en boletería tendrán un valor de $8.000.