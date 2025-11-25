Organizaciones de Villa Mercedes impulsan actividad por el 25N en Plaza San Martín

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), diversas organizaciones sociales, instituciones educativas y espacios comunitarios llevarán adelante una actividad de visibilización este martes 25 de noviembre, a las 17:00, en la Plaza San Martín.

La iniciativa es resultado de una convocatoria articulada entre la Secretaría de Extensión Universitaria, el Programa de Género, Sociedad y Universidad de la FCEJS, y referentas de múltiples espacios sociales y comunitarios.

Durante la jornada se instalarán mesas informativas, habrá una feria de economía circular, un espacio de poesía, presentaciones artísticas de mujeres de la ciudad, actividades destinadas a las infancias y la lectura de una declaración de principios consensuada entre todas las organizaciones participantes.

El objetivo central es visibilizar los retrocesos en materia de derechos, denunciar el desfinanciamiento de las políticas de género y rechazar los discursos de odio hacia mujeres y disidencias, promoviendo el fortalecimiento de la organización comunitaria y las redes de cuidado.

Entre los espacios que forman parte del proceso de trabajo conjunto se encuentran: