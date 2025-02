El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1, Franco Colapinto (21 años), manifestó en una entrevista televisiva su optimismo respecto a la posibilidad de convertirse en piloto principal de la escudería francesa para la temporada 2025. Durante su intervención, el oriundo de Pilar relató sus inicios en el automovilismo y la determinación que lo ha impulsado hacia la máxima categoría.

Colapinto recordó haber llegado a Europa a muy temprana edad, con la convicción de que la F1 era su destino. “Era mi sueño. Ahí empezó todo el trabajo con mis managers, que se transformó en una motivación y, finalmente, en un objetivo concreto”, explicó el ex piloto de Williams.

El piloto también abordó las dificultades propias de sus primeros años en el deporte, en los que enfrentó la presión de competir sin contar con los recursos económicos que poseen algunos de sus rivales. “Tuve mucha presión de chico porque no tenía el presupuesto y necesitaba resultados. No sabía si la carrera siguiente estaría garantizada. Crecí con esa presión y, ahora, ese sentimiento ya no está”, afirmó.

En cuanto a la situación del Gran Premio de Miami, donde el contrato del australiano Jack Doohan está próximo a finalizar, Colapinto dejó en claro que su rol actual es el de apoyar al equipo. “Yo estoy acá para apoyar al equipo. No soy piloto principal todavía y no sé cuándo lo seré, pero mi trabajo es contribuir para que sumen puntos constantemente”, concluyó.