Operativos en San Luis: hallaron droga valuada en millones y detuvieron a dos personas

Efectivos de la Comisaría 6° de San Luis realizaron este jueves una serie de allanamientos en distintos domicilios de la ciudad capital, en el marco de una causa judicial caratulada como “averiguación lesiones y amenazas”, bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción N°1 y con la orden del Juzgado de Garantía N°1, a cargo de Juan Manuel Montiveros Chada.

Los procedimientos se concretaron en viviendas de los barrios 292 Viviendas y José Hernández, con el objetivo de incautar prendas, armas y elementos vinculados a la investigación.

En una de las casas, ubicada en la manzana 3 del barrio 292 Viviendas, la Policía halló una pistola, además de marihuana y cocaína listas para su fraccionamiento. Intervino personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, que secuestró 1146 dosis de marihuana, valuadas en $3.400.000, y 96 dosis de cocaína, valuadas en $480.000. También se incautaron dos balanzas digitales, $147.100 en efectivo y cinco teléfonos celulares.

Durante el procedimiento, se detectó además la presencia de aves canoras en cautiverio, por lo que intervino la Policía Ecológica y Ambiental, que procedió a su secuestro.

Un hombre de 45 años y una mujer de 49 fueron detenidos e incomunicados, quedando a disposición de la Fiscalía Federal de San Luis por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Según las fuentes judiciales, la droga secuestrada estaría relacionada con una causa previa en la que intervino Gendarmería Nacional.