Operativo policial en Villa Mercedes permitió devolver elementos sustraídos a sus dueños

Este viernes 29 de agosto, efectivos de la Comisaría Seccional 40° realizaron allanamientos en diversos puntos de la ciudad de Villa Mercedes, en el marco de causas por robo y hurto. Las actuaciones fueron llevadas adelante con intervención de la Fiscalía de Instrucción Penal N° 5, a cargo de la Dra. Gisela Milstein.

Las denuncias correspondían a diferentes víctimas:

Una joven de 22 años , domiciliada en calle Carlos Pellegrini al 700, a quien le sustrajeron una pava eléctrica, prendas y calzados.

Un hombre de 69 años , de calle Intendente Olloqui al 1900, que denunció el robo de un horno eléctrico.

Un hombre de 45 años , también de Carlos Pellegrini al 700, que sufrió el robo de herramientas de mano y eléctricas.

Un hombre de 47 años, domiciliado en Leonismo Argentino al 2000, a quien le sustrajeron varias llaves y herramientas de su garaje.

Gracias al análisis de cámaras del SISPRO y privadas, sumado a tareas investigativas, la Policía logró recuperar gran parte de los elementos sustraídos.

Por orden de la Fiscal Milstein, se realizaron actas de reconocimiento y los objetos fueron entregados a sus propietarios. La investigación continúa para determinar e identificar a los autores de los hechos.