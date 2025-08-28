Operativo en Villa Mercedes: secuestran drogas, armas y dinero

La Policía Federal Argentina desarticuló en Villa Mercedes un punto de venta de estupefacientes bajo la modalidad de narcomenudeo.

El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la División Unidad Operativa Federal Villa Mercedes, en el marco de una investigación ordenada por la Justicia Federal.

Según se informó, la causa se inició el 29 de mayo de 2025, con intervención del Juzgado Federal de Villa Mercedes, a cargo del Dr. Juan Carlos Nacul, y de la Fiscalía Federal del Dr. Danilo Miocevic.

Tras las pesquisas, se determinó que dos hermanos utilizaban su domicilio para la comercialización de estupefacientes. El allanamiento permitió el secuestro de dosis de cocaína, un revólver con municiones, teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilícita.

Como resultado, tres personas mayores de edad quedaron imputadas y supeditadas a la causa.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación remarcaron que este tipo de operativos refleja el compromiso de sostener una lucha constante contra el narcotráfico en todo el territorio argentino.