Operativo de seguridad para el Newell’s–Belgrano en La Pedrera

Villa Mercedes se prepara para recibir a Newell’s y Belgrano en un duelo clave por los cuartos de final de la Copa Argentina, que se jugará este miércoles 17 de septiembre a las 18:00, en el Estadio Único del Parque La Pedrera.

Para garantizar la seguridad del encuentro, el Ministerio de Seguridad de San Luis dispuso un amplio operativo con más de 800 efectivos.

En total participarán 860 policías de distintas reparticiones, junto a 40 preventores de Prevención Ciudadana, 10 agentes de Seguridad Vial y 10 integrantes de Prevención y Gestión de Emergencia. Los controles comenzarán desde la madrugada en rutas y puestos limítrofes de la provincia.

Los colectivos con hinchas de Newell’s Old Boys serán recibidos en el Club Pringles de Justo Daract, mientras que los simpatizantes de Belgrano de Córdoba se concentrarán en el sector de Los Espejos de Agua (El Lago) en Villa Mercedes. Desde allí, ambas parcialidades serán trasladadas hacia el estadio en horario cercano a la apertura de puertas, prevista para las 16:00.

Dentro de La Pedrera, la organización dispuso que Newell’s ocupe la Popular Norte y Platea Oeste, con ingreso por el hospital de La Pedrera y avenida Santana Alcaraz. Por su parte, Belgrano irá a la Popular Sur y Platea Este, ingresando por ruta Costanera Sur y la misma avenida.

Se recuerda que no estará permitido ingresar con palos de banderas, cinturones, botellas, encendedores, termos, equipos de mate, desodorantes ni elementos punzocortantes o contundentes.