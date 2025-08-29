Operativo antidrogas: detuvieron a una mujer con cocaína valuada en 21 millones

En la mañana de este viernes 29, personal de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico realizó un procedimiento en la terminal de ómnibus de la ciudad.

Durante el operativo, fue detenida una mujer que transportaba más de un kilo de cocaína adherido a su cuerpo. La sustancia incautada pesó 1.093,05 gramos, cantidad que podría transformarse en unas 4.372 dosis para su venta ilegal.

Según fuentes oficiales, el valor estimado de la droga en el mercado alcanza los 21,8 millones de pesos. La detenida quedó a disposición de la Justicia Federal.

Las autoridades adelantaron que la investigación continúa.