Operativo antidroga en Villa Mercedes: secuestran 61 kilos de marihuana valuada en $640 millones

Un operativo antidroga desarrollado este viernes en Villa Mercedes culminó con la demora de cinco hombres y el secuestro de más de 61 kilos de marihuana, valuados en aproximadamente $640 millones.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Juan Carlos Nacul, en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes, con intervención de la Fiscalía Federal a cargo de Danilo Miocevic. El procedimiento contó con la participación de la Policía de San Luis y la Policía Federal.

En un allanamiento realizado en una vivienda de la calle Pedernera, entre Arenales y Paraguay, se incautaron 122 paquetes de marihuana tipo “creepy” ocultos en tachos de acero, junto con tres teléfonos celulares, documentación y una amoladora. Allí fueron demorados tres hombres. También se encontraba una mujer de 74 años, madre de uno de los investigados, quien fue asistida por un cuadro de deshidratación y quedó al cuidado de una hija, por orden del Juzgado de Familia N°3, a cargo de Lorena Báez.

En simultáneo, otro allanamiento en el barrio Jardín del Sur permitió el secuestro de $491.220, dos teléfonos celulares, dos balanzas de precisión y un automóvil Citroën Berlingo, con la demora de otros dos sospechosos. En la vivienda permanecieron una mujer y tres menores de edad.

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, y el juez Nacul supervisaron el procedimiento.

Los cinco implicados deberán presentarse a indagatoria el próximo lunes en el Juzgado Federal.