La Policía detuvo a dos jóvenes y secuestró un arma, una moto y ropa vinculada a robos a mano armada, tras once allanamientos simultáneos en distintos barrios de la ciudad.

Los procedimientos se realizaron este miércoles 13 de agosto en el marco de la causa “Averiguación robo calificado”, bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 2 y el Juzgado de Garantía N° 4, a cargo del Dr. Santiago Ortiz.

Las investigaciones apuntaban a dos asaltos ocurridos en los últimos días. El primero, el 7 de agosto en calles Las Heras y Riobamba, donde dos sujetos en una moto enduro negra amenazaron a una mujer con un arma de fuego, le robaron su bolso y efectuaron disparos intimidatorios. El segundo, el 10 de agosto en una despensa de calle Marconi al 800, donde un ladrón armado sustrajo dinero y huyó en una moto cross negra conducida por un cómplice.

Con análisis de cámaras de seguridad, seguimientos y constataciones, la Policía logró identificar a los sospechosos. En los allanamientos secuestraron el arma utilizada, prendas de vestir, la motocicleta y otros elementos reconocidos por las víctimas.

Los detenidos, de 22 y 26 años, quedaron a disposición de la fiscalía junto con las pruebas incautadas. Participaron en los operativos efectivos del Departamento de Investigaciones, Comisaría Seccional 8°, Grupo COAR Charly, Homicidios Concarán y Villa Mercedes, Policía Científica, Comando Radioeléctrico, PAC y DRIM de la UROP N° 2.