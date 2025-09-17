Ocho postulantes competirán por un cargo de Juez Penal en San Luis

El Consejo de la Magistratura de San Luis publicó oficialmente la lista de postulantes que participarán en el concurso para cubrir un cargo de juez Penal en el Colegio de Jueces en lo Penal de la Segunda Circunscripción Judicial.

Según informó la Secretaría del organismo, son ocho profesionales los admitidos para competir en el proceso de selección. La publicación del edicto marca el inicio de la instancia formal en la que se evaluarán los antecedentes y las condiciones de cada aspirante para ocupar la vacante.

ADM-18510-25-EDICTO-ADMISION-POSTULANTES