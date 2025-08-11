Este lunes, en Casa de Gobierno, el gobernador Claudio Poggi presentó los equipos del nuevo sistema de comunicación TETRA, que renovará por completo las operaciones de la Policía provincial. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, detalló la inversión, el alcance del proyecto y los beneficios para ciudadanos y agentes.

El sistema TETRA, utilizado en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Mendoza y en fuerzas de seguridad internacionales, es totalmente digital y encriptado. Garantiza comunicaciones seguras entre el despacho policial y los móviles en la vía pública, optimizando la respuesta ante emergencias.

En esta primera etapa, la provincia recibió 270 radios para patrulleros y comisarías, 500 handys portátiles, 3 radios base para San Luis, Villa Mercedes y Merlo, y 6 consolas de despacho. Se instalarán tres sitios de comunicación de Misión Crítica en las mismas ciudades, con puesta en marcha estimada en 60 días.

La tecnología permitirá geoposicionar cada efectivo, enviar al agente más cercano ante llamados al 911 y unificar las comunicaciones en todo el territorio. En una segunda etapa, se ampliará incluso a zonas rurales.

La inversión inicial asciende a $850 millones e incluye la capacitación integral del personal policial, desde operadores hasta equipos técnicos. “Por primera vez en la provincia vamos a contar con un sistema digital, encriptado y troncalizado, que reducirá tiempos de respuesta y optimizará recursos”, destacó Sosa.

Este avance posiciona a San Luis al nivel de las fuerzas de seguridad más modernas del país y fortalece la estrategia provincial contra el delito y el narcotráfico, eje central de la gestión de Poggi.