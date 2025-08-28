Nuevo curso de VJ + Resolume en Villa Mercedes con certificación oficial

El coordinador de XPANDE Capacitaciones, Juan Pablo Gómez (Jupa), anunció el lanzamiento de un curso especializado en Visuales para Eventos, pensado para jóvenes y adultos a partir de los 15 años.

La propuesta incluye clases de 1 hora semanal, con una dinámica práctica que combina teoría y experiencia real en eventos.

Entre los principales contenidos, los participantes aprenderán:

Manejo del software Resolume .

Sincronización con música y DJ en vivo .

Prácticas en escenarios reales.

El primer módulo tiene una duración de 3 meses y, al finalizar, se entrega un certificado de aprobación.

📌 Costo mensual: $30.000 (incluye licencia del programa Resolume).

📌 Día y horario disponible: Jueves de 17:30 a 18:30.

📌 Lugar: Aula dentro del Salón AVANTO (Ex Santa Teresita), en la esquina de Colón y Balcarce.

Los interesados pueden inscribirse a través de un formulario online: