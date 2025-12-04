Nuevo Alpine A526: motor Mercedes y debut anticipado para Colapinto

Alpine confirmó la fecha de presentación del A526, el monoplaza que conducirá Franco Colapinto en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El equipo con sede en Enstone revelará el nuevo modelo el 23 de enero en Barcelona, tres días antes del inicio de los test de pretemporada en el Circuit de Catalunya, programados del 26 al 30 de ese mes.

La elección de la ciudad catalana no es casual: será el punto de partida de una nueva etapa técnica marcada por la incorporación del motor Mercedes, un cambio estructural que redefine el proyecto deportivo de Alpine. El evento reunirá a Colapinto, Pierre Gasly, autoridades, ingenieros e invitados especiales. La presentación comenzará a las 12:30 hora local (17:30 en Argentina).

Desarrollo adelantado y trabajo contrarreloj

Según confirmó la escudería, el chasis del A526 ya superó los crash tests de la FIA y quedó homologado. El motor Mercedes será encendido por primera vez en los próximos días y el monoplaza estará completamente ensamblado antes de fin de año, un nivel de anticipación inusual para un campeonato que estrenará un reglamento técnico profundamente renovado.

El director del equipo, Steve Nielsen, señaló que Enstone atraviesa “un nivel de actividad máximo”, debido a una fuerte compresión de plazos: tareas que usualmente insumen dos o tres meses debieron ser resueltas en cuatro semanas.

Dentro de la estructura reconocen que la decisión de priorizar el desarrollo 2026 durante toda la temporada actual comienza a evidenciar resultados concretos.

Un Alpine completamente nuevo para la nueva era

El A526 integrará por primera vez motor, transmisión y suspensión Mercedes, y adoptará un diseño más compacto y eficiente, acorde a la normativa que igualará al 50% la potencia térmica y eléctrica. También estrenará neumáticos más pequeños y un paquete aerodinámico actualizado.

Para Colapinto, que disputó 2025 con un A525 limitado, este salto técnico representa la oportunidad de iniciar el campeonato en un nivel competitivo superior.

El argentino girará por primera vez con el nuevo auto en los test privados de Barcelona del 26 al 30 de enero. Luego habrá dos tandas colectivas en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. El Mundial comenzará el 8 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia.

El calendario de presentaciones ya suma otras confirmaciones: Red Bull y Racing Bulls mostrarán sus autos y alineaciones junto a Ford el 15 de enero, mientras que Aston Martin, ahora bajo diseño de Adrian Newey, hará lo propio el 9 de febrero.