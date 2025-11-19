Nuevas obras sociales se suman al Hospital Verónica Bailone

El Ministerio de Salud provincial confirmó este miércoles una ampliación clave en los servicios del Hospital Verónica Bailone, en Villa Mercedes. Desde ahora, un conjunto más amplio de obras sociales podrá derivar a sus afiliados a este centro asistencial.

El establecimiento, que es el primer centro propio de la DOSEP, ya venía sumando cobertura y, tras la incorporación de DOSPU hace dos meses, ahora se agregan Medifé, OSPE, OSDE, OSPIA, RC Group SA y Gap Broker.

El hospital cuenta con infraestructura moderna, equipamiento de última generación y un equipo profesional consolidado. Brinda atención ambulatoria en ginecología, clínica médica, pediatría, cardiología, neumología, traumatología, oftalmología, salud mental y nutrición.

También dispone de laboratorio, diagnóstico por imágenes, enfermería, vacunatorio y guardia médica 24 horas. Los consultorios funcionan de lunes a viernes, de 8 a 20.