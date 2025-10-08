Nuevas herramientas de Google: IA accesible y gratuita para universitarios

Google presentó dos nuevas opciones de inteligencia artificial para usuarios en la Argentina: Google AI Plus, una membresía paga más accesible, y Google AI Pro, gratuita por un año para todos los estudiantes universitarios mayores de 18 años del país.

Google AI Plus: más potencia, menor costo

Desde hoy, los usuarios argentinos pueden acceder a Google AI Plus, un plan mensual que ofrece funciones avanzadas a un precio más bajo que el modelo AI Pro.

El servicio incluye mayor capacidad en edición y generación de imágenes con el modelo “Nano Banana”, acceso al generador de video Veo 3 Fast, y compatibilidad con herramientas creativas como Whisk y Flow.

También se integra con Gmail, Documentos, Hojas de cálculo y otras aplicaciones del ecosistema Google, además de habilitar el uso de NotebookLM y 200 GB de almacenamiento para Fotos, Drive y Gmail.

El plan tiene un costo de 5 dólares mensuales, con 50% de descuento durante los primeros seis meses.

Google AI Pro: gratis por un año para universitarios

La compañía anunció además que los estudiantes universitarios argentinos mayores de 18 años podrán postularse para acceder sin costo durante 12 meses al plan Google AI Pro, a través de un formulario disponible en su sitio oficial.

Este plan ofrece chats ilimitados con Gemini, carga de imágenes, generación de cuestionarios, acceso al modelo 2.5 Pro, Deep Research, resúmenes de audio y 2 TB de almacenamiento.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 9 de diciembre de 2025 y quienes apliquen deberán acreditar su condición de estudiante y cumplir con los requisitos establecidos.

Según Google, el propósito de esta iniciativa es “acercar herramientas de IA para potenciar la creatividad, el aprendizaje y las habilidades del futuro” de los jóvenes argentinos.