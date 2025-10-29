Noviembre arranca con mucho rock en Stone: Six Feet Under en vivo

El próximo sábado 1° de noviembre, el mítico Stone Bar volverá a vibrar al ritmo del rock con una fecha que promete pura adrenalina: se presenta “Six Feet Under” la banda tributo a Guns N’ Roses, un grupo formado en 2018 con un solo propósito: revivir la magia y el sonido inconfundible de una de las bandas más icónicas del hard rock.

El show comenzará a la medianoche, con un repaso de los clásicos que marcaron generaciones —de Sweet Child O’ Mine a Paradise City— interpretados con una potencia que rinde homenaje, pero también deja huella propia.

El tributo está integrado por Javier Cazón (bajo), Martín Juárez (guitarra líder), Andrés Federiggi (batería), Erika Martínez (coros), Matías Pereyra (teclados), Fernando Pereyra (guitarra rítmica) y la voz inconfundible de Franco Divito, quien promete una performance que mezcla respeto por los originales con la garra del rock local.

La noche abrirá con “Extras”, banda formada en 2017 e integrada por Ignacio Coria (voz), Jordán Gutiérrez (guitarra) —ambos de San Luis—, junto a los hermanos Andrés y Marcelo Federiggi, de Villa Mercedes, en batería y bajo respectivamente. Con un estilo que recorre distintos matices del rock —funk, hard rock, disco y grunge—, el grupo cuenta con más de 20 canciones propias, de las cuales 10 ya están disponibles en todas las plataformas digitales.

Las entradas pueden conseguirse a través de las redes sociales de la banda tributo o escaneando el código QR exhibido en la ventana de Stone. También podes adquirirlas AQUÍ

Una noche con ADN rockero, riffs afilados, voces potentes y ese espíritu rebelde que nunca pasa de moda.