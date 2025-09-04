Noventa autos competirán en San Luis por el Rally Argentino y Provincial

Miguel Baldoni lidera el campeonato en la previa a la 7ª fecha, el sanluiseño buscará seguir en lo más alto acompañado por otros pilotos locales

La 7ª fecha del Rally Argentino y la 6ª del Provincial ya tienen todo listo: 90 equipos confirmaron su participación en los caminos de San Luis. En total, habrá 41 autos del certamen nacional y 49 del campeonato provincial, superando las expectativas de convocatoria.

Entre los pilotos locales que forman parte del Rally Argentino destacan Miguel Baldoni, actual líder del campeonato, Mario Rasso junto a su navegante Rodolfo Guevara, además de Ramiro Kaufmann y Matías Ramos. También estarán presentes Fernando Pela, Feliciano De La Mota y Maximiliano De León.

La actividad comenzará este viernes a las 10:00 en La Punta con el tradicional Shakedown, una prueba libre para que los equipos ajusten sus máquinas antes de la competencia. Por la noche, la plaza Pringles de la capital puntana será escenario de la largada simbólica, con pilotos y navegantes saludando al público desde la rampa.

El sábado, la acción se trasladará a Paso del Rey, Inti Huasi y Cañada Honda, con un recorrido que exigirá velocidad y técnica. Por la tarde, volverá a correrse el histórico Super Especial del GADA, ausente desde 1994, cuando lo disputó incluso Carlos Menem Jr.

El domingo, el itinerario pasará por Río Grande, El Trapiche, Virorco y La Florida, hasta desembocar en la clásica bajada de Potrero de los Funes. Finalmente, el último Súper Especial se disputará dentro de los boxes de Potrero, seguido de la premiación oficial en el mismo predio.