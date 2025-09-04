Nonpalidece llega a San Luis con su “Celebración Tour”

Nonpalidece trae su “Celebración Tour” a San Luis este viernes 5 de septiembre, en el marco de una extensa gira que confirma su vigencia como la banda de reggae roots más prestigiosa y convocante de Argentina.

Formados en Tigre a mediados de los 90, el grupo lleva casi tres décadas de trayectoria, con siete discos de estudio y dos en vivo, consolidándose como un referente indiscutido en toda Latinoamérica.

Su último trabajo, “Hecho en Jamaica” (2024), fue grabado en los legendarios estudios Harry J, Anchor Recording y Tuff Gong, durante un viaje histórico a la isla que dio origen al género. Este álbum incluye 12 canciones con la participación de Fito Páez, Fabiana Cantilo, Mykal Rose, No Te Va Gustar, Ke Personajes, Alborosie, La Mala Rodríguez, Natiruts, Big Youth y Juanse, entre otras figuras internacionales.

Con presentaciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y una fuerte presencia en festivales como Rototom Sunsplash y Cosquín Rock, Nonpalidece reafirma su compromiso con la música y su conexión con las raíces del reggae.