Noche de terror en Avellaneda: un hincha cayó desde la tribuna en medio de la violencia

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana terminó en un verdadero escándalo: el encuentro fue suspendido en medio de una batalla campal entre hinchas, que dejó escenas de extrema violencia.

La imagen más impactante de la noche quedó registrada por una cámara: el momento en que un simpatizante chileno cayó al vacío desde la Tribuna Pavoni Alta.

Periodistas presentes en el estadio relataron que vieron a personas que “se tiraron” para escapar, pero también aseguraron que a otros “los tomaron e hicieron caer”, lo que alimenta la versión de un ataque directo contra la parcialidad visitante.

🔥 Cómo se desató el caos

El inicio: los incidentes comenzaron cuando hinchas de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, robaron y prendieron fuego una bandera de Independiente, además de arrojar proyectiles, entre ellos un hierro de más de un metro.

El canto de la tribuna: los hinchas locales pidieron a su propia barra brava que intervenga para “defenderlos”.

La escalada: con la llegada de la barra de Independiente, la violencia se multiplicó en corridas y agresiones masivas contra los chilenos. Fue en ese momento cuando se produjo la caída del hincha.

Falla de seguridad: durante los incidentes más graves, la ausencia de la Policía dentro de la tribuna fue notoria y quedó bajo fuerte cuestionamiento.

El partido, que estaba igualado 1-1 en el inicio del segundo tiempo, fue detenido por el árbitro. Sin embargo, el resultado deportivo pasó a un segundo plano frente a la brutalidad de los hechos y el operativo de seguridad, que quedó seriamente en entredicho.