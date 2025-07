Docentes de toda la provincia de San Luis se movilizaron durante el Desfile de Villa Mercedes para exigirle al gobernador Claudio Poggi “salarios dignos y el blanqueo de todos los ítems”. La protesta, autoconvocada y sin participación de gremios, reunió a educadores de todos los niveles que denuncian una pérdida del 50% de sus ingresos por conceptos no remunerativos.

Razones del reclamo:

Pérdida del poder adquisitivo: Los aumentos otorgados no cubren la inflación acumulada. Salario en negro: Casi la mitad de lo cobrado no computa para jubilación, aguinaldo ni obra social. Desvalorización profesional: “Si no ponemos límites, nadie lo hará”, afirmaron.

Advertencia de paro:

Los manifestantes advirtieron que “si no son escuchados, no volverán a las aulas el 21”, desafiando las amenazas de descuentos. Además, denunciaron que “infiltrados” en sus grupos de organización distorsionaron el mensaje para desacreditar el reclamo.

Carta formal a Poggi:

En un documento dirigido al mandatario, los docentes pidieron:

✔ Recomposición salarial urgente acorde a la inflación.

✔ Blanqueo de ítems no remunerativos para garantizar derechos laborales.

“No es solo un tema económico, es una cuestión de dignidad”, remarcaron.

Al Sr. Gobernador de la Provincia de San Luis

Claudio Poggi

Nos dirigimos a usted en representación del colectivo docente de la provincia con el firme propósito de expresar nuestra profunda preocupación ante la crítica situación salarial que atraviesa nuestro sector. Como educadores comprometidos con la formación de las futuras generaciones, sentimos la necesidad urgente de elevar este reclamo que consideramos legítimo y prioritario.

El salario docente ha sufrido un marcado deterioro en los últimos años. A pesar de los constantes esfuerzos por mantener la calidad educativa y sostener las prácticas pedagógicas, nuestros ingresos no se corresponden con la responsabilidad que demanda nuestra labor. Esta situación se agrava aún más por la existencia de ítems no remunerativos en nuestros recibos de sueldo, los cuales no forman parte del haber básico ni impactan en los aportes jubilatorios, licencias, aguinaldo u obra social.

Solicitamos, por tanto:

Una recomposición salarial urgente, que contemple el proceso inflacionario acumulado y garantice un ingreso digno, estable y acorde con la canasta básica real. El blanqueo de todos los ítems no remunerativos, de manera que pasen a integrar el salario básico, asegurando así su impacto en los derechos laborales adquiridos.

Este reclamo no es solo una demanda económica: es una exigencia ética y profesional. Sostenemos que no puede haber calidad educativa sin condiciones laborales dignas. Cada política pública que apunte a mejorar el sistema educativo debe ir acompañada de una valoración concreta y justa hacia quienes lo sostienen día a día en las aulas.

Confiamos en su sensibilidad como autoridad máxima de la provincia y en su compromiso con la educación. Esperamos una pronta respuesta y la apertura de instancias de diálogo genuino que permitan resolver esta situación de manera pacífica, responsable y sustentable en el tiempo.

Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.

¿Qué sigue?

El gobierno provincial no se ha pronunciado, pero la tensión crece: ¿habrá paro docente masivo en San Luis?