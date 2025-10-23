“No alcanza con discursos”: Crece la preocupación por el suicidio juvenil en San Luis

El reciente fallecimiento de un adolescente de 16 años en Justo Daract volvió a golpear a la comunidad educativa de San Luis y encendió una vez más las alarmas sobre la salud mental en los jóvenes.

La psicóloga y docente Paula Ceballos, del Centro Educativo N°11, expresó su dolor en redes sociales con un mensaje que rápidamente se difundió entre colegas y familias.

“No podemos seguir naturalizando el dolor adolescente. El Estado tiene que intervenir con políticas serias, con equipos que estén presentes en las escuelas. No alcanza con discursos”, escribió la profesional.

Su publicación, cargada de impotencia, refleja el sentimiento de muchos docentes que acompañan a estudiantes en situaciones de vulnerabilidad emocional y sienten que el sistema no logra dar respuestas concretas.

En los últimos días, otra tragedia similar conmocionó a Villa Mercedes, donde una estudiante de 14 años del Colegio N°11 “Benito Juárez” también perdió la vida. Dos muertes en pocas jornadas, dos historias distintas, un mismo dolor que sacude a toda la provincia.

Desde el ámbito educativo y profesional, se insiste en la necesidad de políticas públicas sostenidas, la conformación de equipos interdisciplinarios permanentes y la implementación de acciones preventivas reales, más allá de campañas ocasionales o mensajes simbólicos.

“Cada pérdida deja una huella profunda. No solo en las familias, también en los docentes, en los compañeros, en toda una comunidad que se pregunta qué pudo haber hecho más”, señaló una maestra de Villa Mercedes.

El consenso entre quienes trabajan con adolescentes es claro: la salud mental juvenil debe dejar de ser una urgencia para convertirse en una prioridad de Estado.