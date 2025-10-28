Nieve en primavera: el último capricho de octubre

La mañana de este martes confirmó que el invierno aún no se fue. En el noreste de San Luis, varias localidades amanecieron con térmicas cercanas a los 0º, y en el filo serrano de Merlo el registro fue el más bajo: -4,8º.

Según la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), la jornada continuará con un descenso de temperatura, lloviznas, vientos fuertes y la posibilidad de aguanieve o nieve en zonas serranas. Las máximas promedio apenas llegarían a 15º.

“El martes continuará el descenso de las temperaturas, acompañado de la probabilidad de precipitaciones principalmente durante la primera mitad del día. El cielo permanecerá mayormente cubierto, con lluvias y lloviznas aisladas en el centro y norte provincial, así como en áreas serranas de mayor altitud”, detalló la REM en su parte diario.

El viento del este soplará con intensidad, entre 12 y 28 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h en el centro provincial.

A partir del miércoles, se prevé un ascenso gradual de la temperatura, que podría llevar el termómetro hasta los 26º para el viernes, devolviendo el clima primaveral a gran parte de la provincia.