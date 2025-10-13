Nicolás Behringer hizo historia y ganó La Voz Argentina 2025

En una final vibrante y llena de emoción, Nicolás Behringer se consagró como el gran ganador de La Voz Argentina 2025, representando al Team Luck Ra. El anuncio, realizado por el conductor Nicolás Occhiato, desató una ovación en el estudio de Telefe, coronando así una historia de esfuerzo y resiliencia que conmovió al público durante toda la temporada.

Behringer, visiblemente emocionado, levantó el trofeo entre lágrimas y abrazos, agradeciendo al público y a su familia. “Ya viré por todo Buenos Aires, ahora busco llegar al más allá”, había anticipado el artista en su presentación final, una frase que selló el espíritu de su recorrido desde las audiciones a ciegas hasta el escenario consagratorio.

La gala comenzó con un repaso por la historia de los cuatro finalistas: Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud, Alan Lez y Eugenia Rodríguez. Cada uno compartió su experiencia, reflejando el valor humano y artístico que caracteriza al certamen. Luego, los participantes volvieron al escenario junto a sus coaches para interpretar icónicas canciones: Eugenia Rodríguez con Miranda!, Milagros Amud junto a Soledad Pastorutti, Behringer con Luck Ra, y Alan Lez con Lali Espósito.

El momento más esperado llegó cuando Occhiato anunció: “¡Nicolás Behringer!”. La emoción se apoderó del estudio, mientras su coach Luck Ra corrió a abrazarlo efusivamente, en una escena que terminó con ambos en el piso entre risas.

El campeón obtuvo un premio de 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un Volkswagen Tera 0 km de color rojo. En tanto, el segundo puesto fue para Alan Lez (Team Lali), el tercero para Milagros Amud, y Eugenia Rodríguez completó el podio en cuarto lugar.

La temporada 2025 de La Voz Argentina cerró así un nuevo capítulo de talento, emoción y sueños cumplidos, reafirmando su lugar como uno de los programas más vistos de la televisión argentina.