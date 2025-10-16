Neymar y Colapinto brillan en la nueva campaña de Alpine para el GP de Estados Unidos

La escudería Alpine de Fórmula 1 presentó los nuevos colores de sus monoplazas con una campaña protagonizada por el futbolista brasileño Neymar y el piloto argentino Franco Colapinto. El anuncio, realizado a través de un video promocional, anticipa el debut del diseño en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará este fin de semana en el Circuito de las Américas, en Austin.

En la producción audiovisual, Colapinto compite usando diferentes medios de transporte de Mercado Libre, la empresa argentina que acompaña al piloto en su carrera internacional. Al finalizar, observa su auto renovado con detalles en amarillo en el alerón y la parte trasera, y exclama: “Quedó flama, ¿no?”, frase que rápidamente se viralizó entre los fanáticos.

El nuevo diseño no solo estará presente en Austin, sino también en los próximos Grandes Premios de México y Brasil, extendiendo la identidad regional y el vínculo con el público latinoamericano.