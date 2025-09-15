Newell’s y Belgrano se juegan el pase a semifinales en La Pedrera

Newell’s Old Boys de Rosario y Belgrano de Córdoba se enfrentarán este miércoles a las 18 horas en el Estadio La Pedrera, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

La venta de entradas se realizará el mismo día del partido y únicamente de manera presencial en Villa Mercedes.

Los simpatizantes de Newell’s podrán adquirir sus boletos de 11 a 17 horas en la Casa de la Música (Comandante Videla 152). Por su parte, la parcialidad de Belgrano deberá dirigirse al Palacio Municipal de los Deportes “José María Gatica” (Colombia 123), en el mismo horario.

Los precios establecidos son: $25.000 para menores, $35.000 para mayores en populares, mientras que las plateas tendrán un costo de $60.000.

El equipo que resulte vencedor se cruzará en semifinales con el ganador de la llave entre Argentinos Juniors y Lanús.