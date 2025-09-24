Narco-venganza en Florencio Varela: tres jóvenes asesinadas y cuatro imputados

El caso del triple femicidio en Florencio Varela sumó nuevas confirmaciones este miércoles. Las víctimas fueron identificadas como Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), quienes habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y enterradas en una vivienda de Villa Vatteone.

Según los informes preliminares de la autopsia, las jóvenes habrían sido asesinadas entre las 3 y las 5 de la madrugada del sábado 20 de septiembre, pocas horas después de haber sido vistas por última vez cuando subieron a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

Por el crimen, hay cuatro detenidos: Magalí Celeste González (28), Miguel Ángel Villanueva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Todos quedaron imputados por homicidio agravado y permanecen alojados en la DDI de La Matanza, a la espera de declaración indagatoria.

Dos de ellos fueron apresados dentro de la casa donde estaban los cuerpos, mientras intentaban limpiar rastros de sangre con lavandina. Más tarde, los investigadores hallaron los restos de las víctimas enterrados en el patio del inmueble.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se trató de “una venganza narco” y que las jóvenes fueron engañadas con la promesa de asistir a un evento. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Florencio Varela, con intervención de la PROCUNAR ante la posible conexión con una organización de narcotráfico de origen peruano que opera en la Villa 1-11-14.

“Sabemos que hay más personas involucradas y estamos trabajando para dar con ellas”, confirmó Alonso.